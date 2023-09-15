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В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем дело

Сегодня 10:29
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Некоторые автобусы и маршрутки начали раньше заканчивать работу.

Новости Днепра про В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем дело

Днепряне заметили, что некоторые маршрутки и автобусы начали заканчивать работу раньше, из-за чего тяжело доехать домой после 21:00.

К примеру, раньше последний рейс ехал в 23:00, теперь он курсирует в 21 или 22 часа. Как объяснили в горсовете, это связано с кадровым голодом. Из-за нехватки водителей приходится убирать вечерние рейсы или изменять график движения.

Иногда график движения изменяется из-за технических неполадок. Например, из-за технического обслуживания автобусов Volvo и отсутствия необходимых запчастей на складах. В настоящее время автобусы не выходят на линию, пока не найдутся необходимые запчасти.

То есть меньше автобусов – меньше рейсов.

Как отметили в горсовете, в день в Днепре перевозят более 300 тыс. пассажиров, из них в среднем 60 тыс. льготников.

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Новости Днепра про В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем делоРусский

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