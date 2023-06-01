В некоторых городах Днепропетровщины сегодня будет громко: что произошло

Сегодня, 1 июня, в некоторых городах Днепропетровской области будет громко. Но все под контролем!
Так, в Кривом Роге прозвучат плановые промышленные взрывы:
Кроме того, будет громко в Павлограде. Причина – проведение промышленных работ.
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 09:55 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении на ФБ-странице “Павлоград офіційний”.
Поэтому сохраняйте спокойствие! Но ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги – враг коварен!
Читайте также:
Автор:
Очереди уже есть!
На днях полицейские спасли беззащитную птичку.
Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и…
В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1»…
Агент РФ мобилизовался в силы обороны Днепропетровщины и сливал данные об ВСУ.
В Днепре местами не будет света.
Очереди уже есть!
В Братиславе закончилась ХХХVII международная регата «Братислава 2023» по гребле на байдарках и каноэ среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет.
Запасы воды необходимо сделать жителям Слобожанской территориальной общины.
На улице Владимира Антоновича Чечеловского района города Днепр горела квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 получили ранения, а повреждения зданий есть в трех районах города.
Студентка ДНУ заняла первое место в категории «Молодежь» (18-35 лет).
В Днепре из-за ремонта колеи на три дня в работу некоторых трамваев будут внесены изменения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!