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В некоторых городах Днепропетровщины сегодня будет громко: что произошло

Сегодня 10:46
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Без паники!

Новости Днепра про В некоторых городах Днепропетровщины сегодня будет громко: что произошло

Сегодня, 1 июня, в некоторых городах Днепропетровской области будет громко. Но все под контролем!

Так, в Кривом Роге прозвучат плановые промышленные взрывы:

  • в 12:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АМКР»;
  • в 14:00 – в карьере «Северный»;
  • в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК».

Кроме того, будет громко в Павлограде. Причина – проведение промышленных работ.

Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 09:55 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении на ФБ-странице “Павлоград офіційний”.

Новости Днепра про В некоторых городах Днепропетровщины сегодня будет громко: что произошло

Поэтому сохраняйте спокойствие! Но ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги – враг коварен!

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