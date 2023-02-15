В небе над Украиной снова заметили воздушные шары с отражателями: что о них известно

Для чего они это делают, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, россияне запускают шары, чтобы отвлекать и истощать украинскую ПВО, ведь военным приходится следить за ними, а также, в случае принятия соответствующего решения, сбивать ракетами.
Также во время атаки воздушными шарами россияне могут запускать разведывательные беспилотники.
Игнат также отметил, что движение этих шаров зависит исключительно от направления ветра, поэтому они могут даже залетать в воздушное пространство других стран.
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