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В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)

Сегодня 07:24
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Вчера, 25 июня, вечером в Кривом Роге увидели огненную радугу.

Новости Днепра про В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)

Об этом сообщили местные Telegram-каналы города и опубликовали фото.

Такой увлекательный вид вечернего неба удивил местных жителей, ведь огненную радугу можно увидеть крайне редко.

Чем огненная радуга отличается от обычной?

Это явление хоть и похоже на обычную радугу, но только цветом. Согласно информации из открытых источников, обычная радуга возникает из-за преломления света из-за капель дождя, когда солнце низко над горизонтом, а огненная — преломление и разложение света в плоских кристаллах льда в перистых облаках (их также можно увидеть на фото), когда солнце высоко в небе.

Кроме того, можно заметить небольшую разницу между их цветами — если присмотреться, на огненной радуге можно заметить палитры ярче образовавшихся на обычной.

Почему оно редкое?

Это явление редкое из-за специфических и относительно редких условий, необходимых для его образования. Во-первых, солнце должно подняться над горизонтом на высоту не менее 58 градусов, а такое положение возможно только в определенные периоды дня и времени года. Во-вторых, в небе должны образоваться перистые облака, ведь они состоят из кристалликов льда, без которых образование огненной радуги невозможно. И даже при двух предварительных условиях образование этого явления маловероятно, ведь кристаллики льда должны принять такое положение, чтобы свет смог заломиться под определенным углом и создать этот эффект радуги.

Что может предвещать появление огненной радуги?

Обычно появление этого явления связывается с изменением погодных условий, обычно указывает на приближение теплых температур или изменение атмосферного давления. Однако также может быть предвестником дождя.

Что касается народных примет, то появление огненной радуги считают счастливой приметой, она может символизировать хорошие новости, успех или благополучие.

Напомним, ранее мы писали, что над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление.

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