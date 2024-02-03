В небе над Криворожским районом Воздушные силы уничтожили ракету

Первым об этом сообщил глава Криворожской РГА Ситниченко.
Позже информацию подтвердили в ППК «Восток».
В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении Воздушного командования.
Воздушная тревога была объявлена в 15:37, сейчас объявлен отбой.
Сегодня мы сообщали, что в Кривом Роге снова действуют графики отключения света из-за вражеских атак.
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