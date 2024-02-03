В небе над Криворожским районом Воздушные силы уничтожили ракету

Сегодня в небе над Криворожским районом Воздушные силы уничтожили ракету.

Первым об этом сообщил глава Криворожской РГА Ситниченко.

Позже информацию подтвердили в ППК «Восток».

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении Воздушного командования.

Воздушная тревога была объявлена в 15:37, сейчас объявлен отбой.

Сегодня мы сообщали, что в Кривом Роге снова действуют графики отключения света из-за вражеских атак.

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