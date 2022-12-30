В небе над Днепропетровской областью ночью сбили 5 «Шахедов»

Кроме того, россияне всю ночь не прекращали терроризировать Никопольский район. Под прицел попала Марганецкая громада. Туда прилетели около 30 российских снарядов. К счастью, люди не пострадали. Последствия ударов устанавливаются.

5 вражеских «Шахедов» пролетали в небе над 3 районами области. Все дроны были уничтожены силами ПВО.

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