В небе над Днепропетровской днем ​​13 августа сбили беспилотник

Вражеский беспилотник днем сбили над областью наши защитники неба, сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.
О типе беспилотника не сообщается, но вероятно, это был разведывательный дрон.
Кроме этого, сегодня враг более двух десятков раз атаковал Никопольщину. Били артиллерией и дронами-камикадзе по райцентру, Покровской, Красногригоревской, Марганецкой и Мировской общинах. Последнюю обстреляли еще и из «града».
Повреждены частное и транспортное предприятие, нежилое здание. Раненый 33-летний мужчина. Занялся и частный дом.
Одну из общин Криворожья враг обстрелял из артиллерии. Вспыхнула сухая трава. Возгорание уже ликвидировали. В других общинах области день прошел спокойно.
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