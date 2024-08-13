В небе над Днепропетровской днем ​​13 августа сбили беспилотник

В небе над Днепропетровщиной был сбит российский БпЛА.

Вражеский беспилотник днем ​​сбили над областью наши защитники неба, сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.

О типе беспилотника не сообщается, но вероятно, это был разведывательный дрон.

Кроме этого, сегодня враг более двух десятков раз атаковал Никопольщину. Били артиллерией и дронами-камикадзе по райцентру, Покровской, Красногригоревской, Марганецкой и Мировской общинах. Последнюю обстреляли еще и из «града».

Повреждены частное и транспортное предприятие, нежилое здание. Раненый 33-летний мужчина. Занялся и частный дом.

Одну из общин Криворожья враг обстрелял из артиллерии. Вспыхнула сухая трава. Возгорание уже ликвидировали. В других общинах области день прошел спокойно.

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