В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»

Наши защитники из ПвК “Схід” сбили над регионом 11 беспилотников типа «Shahed-131/136».
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, в результате ракетного удара по Криворожскому району произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. В Гречаноподовской громаде есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.
Кроме того, враг бил артиллерией по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены частное предприятие, 2 дома и газопровод. Остальная информация уточняется.
Предварительно, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
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