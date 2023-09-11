В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»

Враг ночью и утром атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией.

Наши защитники из ПвК “Схід” сбили над регионом 11 беспилотников типа «Shahed-131/136».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, в результате ракетного удара по Криворожскому району произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. В Гречаноподовской громаде есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Кроме того, враг бил артиллерией по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены частное предприятие, 2 дома и газопровод. Остальная информация уточняется.

Предварительно, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

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