В небе над Днепром заметили загадочный «портал» (ФОТО)

Сегодня, 28 декабря, в небе над Днепром заметили загадочный «портал»: оно будто бы поделилось на две половинки условной линией. С одной стороны – синяя гладь, с другой – белые облака.
Об этом сообщает dnepr.info.
Этим необычным небесным явлением можно любоваться и с балкона!
Выглядит невероятно!
Местами облака приобрели ярко-розовый цвет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО).
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Александра Лучка
Автор:
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