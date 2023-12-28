В небе над Днепром заметили загадочный «портал» (ФОТО)

Впечатляет!

Сегодня, 28 декабря, в небе над Днепром заметили загадочный «портал»: оно будто бы поделилось на две половинки условной линией. С одной стороны – синяя гладь, с другой – белые облака.

Об этом сообщает dnepr.info.

Этим необычным небесным явлением можно любоваться и с балкона!

Выглядит невероятно!

Местами облака приобрели ярко-розовый цвет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО).

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