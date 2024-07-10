В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело

Об «НЛО» в небе над Днепром и областью в ночь на среду 10 июля сообщали жители в местных Telegram-каналах и прикрепляли фото.
Оказалось, его видели не только жители Днепропетровщины, но и жители других регионов.
В частности, объяснил пролет необычного объекта в небе над Украиной годовщина Одесской ОВА Сергей Братчук.
В сообщении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что это никакое не «НЛО», а пролет второй ступени ракеты Ariane 6.
В ночь на среду, 10 июля, в небе над Украиной заметили сияющий объект необычной формы, который в сети сразу окрестили «НЛО». Однако на самом деле над нашей страной был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6, – написал в публикации Братчук.
Этот факт подтвердили в официальном Telegram-канале Alpha Centauri.
Так, в Украине был виден пролет второй ступени Ариан 6, — написали под опубликованным фото.
Следует отметить, что Ariane-6 – это новая европейская ракета, совершившая свой первый полет во вторник 9 июля. Эта ракета разработана Европейским космическим агентством (ESA) для замены предыдущей Ariane-5. Она предназначена для запуска спутников и грузов на разные орбиты, включая геостационарную орбиту, низкую околоземную орбиту и другие.
Анимационное видео запуска ракеты было обнародовано в YouTube-канале агентства.
Напомним, ранее мы объясняли необычное оптическое явление, увиденное жителями Кривого Рога.
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