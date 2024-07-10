Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело

Сегодня 08:03
просмотров

Днепряне заметили любопытный объект в ночном небе.
Новости Днепра про В небе над Днепром заметили

Фото из местных Telegram-групп

Об «НЛО» в небе над Днепром и областью в ночь на среду 10 июля сообщали жители в местных Telegram-каналах и прикрепляли фото.

Оказалось, его видели не только жители Днепропетровщины, но и жители других регионов.

В частности, объяснил пролет необычного объекта в небе над Украиной годовщина Одесской ОВА Сергей Братчук.

В сообщении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что это никакое не «НЛО», а пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

В ночь на среду, 10 июля, в небе над Украиной заметили сияющий объект необычной формы, который в сети сразу окрестили «НЛО». Однако на самом деле над нашей страной был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6, – написал в публикации Братчук.

Этот факт подтвердили в официальном Telegram-канале Alpha Centauri.

Так, в Украине был виден пролет второй ступени Ариан 6, — написали под опубликованным фото.

Следует отметить, что Ariane-6 – это новая европейская ракета, совершившая свой первый полет во вторник 9 июля. Эта ракета разработана Европейским космическим агентством (ESA) для замены предыдущей Ariane-5. Она предназначена для запуска спутников и грузов на разные орбиты, включая геостационарную орбиту, низкую околоземную орбиту и другие.

Анимационное видео запуска ракеты было обнародовано в YouTube-канале агентства.

Напомним, ранее мы объясняли необычное оптическое явление, увиденное жителями Кривого Рога.

Читайте также:

Новости Днепра про В небе над Днепром заметили Українська Новости Днепра про В небе над Днепром заметили Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:59
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 07:06
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

    10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c…

    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 21:52
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских…

    Последние новости

    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    Сегодня 08:59
    0
    просмотров
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

    В Верхнеднепровске правоохранители разыскивают 10-летнего Станислава Шевченко.

    Сегодня 08:21
    1
    просмотров
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

    10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c утра до вечера.

    Сегодня 07:06
    2
    просмотров
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Вчера 21:52
    3
    просмотров
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.

    Вчера 21:32
    5
    просмотров
    В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)

    В Днепре посреди дороги загорелся автомобиль.

    Вчера 20:51
    2
    просмотров
    Никополь завел себе город-друга в Шотландии
    Никополь завел себе город-друга в Шотландии

    Шотландский город стал побратимом Никополя.

    Вчера 20:13
    2
    просмотров
    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля
    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

    В Днепре и области будут выключать свет весь день.

    Вчера 19:32
    9
    просмотров
    В Днепре ссора в магазине закончилась резней
    В Днепре ссора в магазине закончилась резней

    В Днепре в магазине произошла резня.

    Вчера 18:48
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх