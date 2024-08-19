В небе над Днепром взошла Суперлуна (ФОТО)

Вечером 19 августа жители Днепра увидели в небе Суперлуну. Так называют явление, когда спутник Земли якобы увеличивается в размерах.
Суперлуна возникает тогда, когда наша планета максимально сближается с Луной, поэтому и кажется, что небесный спутник стал больше, но это происходит только визуально, на самом деле его размеры остаются неизменными.
Стоит заметить, что на этот раз совпали сразу два явления — Супермесяц и Голубая или Осетровая Луна (второе полнолуние в одном календарном периоде).
Когда эти два явления происходят одновременно, мы наблюдаем Суперголубую луну, которая выглядит особенно величественно на небе. В этом году ее можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа 2024 года.
По данным NASA, сочетание Суперлуны и голубой луны редкое, и время между их возникновениями достаточно «нерегулярное» и может быть до 20 лет, с 10 годами между средним значением.
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