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  • В небе над Днепром взойдет «роковое» Суперлуние: когда наблюдать необычное явление

В небе над Днепром взойдет «роковое» Суперлуние: когда наблюдать необычное явление

Сегодня 20:41
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Последнее Суперполнолуние 2023 года можно увидеть в пятницу, 29 сентября.

Новости Днепра про В небе над Днепром взойдет

В эту пятницу днепряне могут наблюдать «роковое» Суперлуние — оно последнее в этом году. Луна будет достаточно близко от Земли на расстоянии 359 910 км.

«Роковым» и «огненным» это полнолуние называют потому, что небесное тело находится в Овне, который считается самым горячим знаком зодиака.

Кроме необычно великой Луны, в этот день можно увидеть на небе три планеты — Юпитер, Сатурн и Меркурий. Если смотреть без телескопа, то можно увидеть только яркие точки, значительно выделяющиеся среди других звезд на небе.

Поклонники астрологии верят, что в этот день не стоит делать импульсивных решений, следует следить за своими эмоциями и не провоцировать конфликты.

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