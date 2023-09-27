В небе над Днепром взойдет «роковое» Суперлуние: когда наблюдать необычное явление

Последнее Суперполнолуние 2023 года можно увидеть в пятницу, 29 сентября.

В эту пятницу днепряне могут наблюдать «роковое» Суперлуние — оно последнее в этом году. Луна будет достаточно близко от Земли на расстоянии 359 910 км.

«Роковым» и «огненным» это полнолуние называют потому, что небесное тело находится в Овне, который считается самым горячим знаком зодиака.

Кроме необычно великой Луны, в этот день можно увидеть на небе три планеты — Юпитер, Сатурн и Меркурий. Если смотреть без телескопа, то можно увидеть только яркие точки, значительно выделяющиеся среди других звезд на небе.

Поклонники астрологии верят, что в этот день не стоит делать импульсивных решений, следует следить за своими эмоциями и не провоцировать конфликты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: