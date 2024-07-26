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В небе над Днепром снова зафиксировали необычное природное явление (ФОТО)

Сегодня 13:21
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Сегодня, 26 июля, жители Днепра могли наблюдать в небе интересное оптическое явление.

Новости Днепра про В небе над Днепром снова зафиксировали необычное природное явление (ФОТО)

Это солнечное гало – оптическая иллюзия, похожая на радужный нимб вокруг Солнца. В Днепре это природное явление замечают уже не в первый раз. Его также можно увидеть и ночью вокруг луны.

Фотографиями солнечного гало, появившегося сегодня в небе над городом, поделились в местных телеграмм-каналах.

Новости Днепра про В небе над Днепром снова зафиксировали необычное природное явление (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что гало – оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления или отражения света в ледяных кристаллах. Проходя через эти кристаллы, солнечные лучи рассеиваются и преломляются, как при появлении радуги. С древнегреческого «гало» переводится как «сияние», или «нимб».

По народным приметам, гало является наиболее верным признаком ухудшения погоды. Впрочем, ученые призывают не считать это явление предвестником погодных изменений, или знаком «с небес».

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Новости Днепра про В небе над Днепром снова зафиксировали необычное природное явление (ФОТО)Українська Новости Днепра про В небе над Днепром снова зафиксировали необычное природное явление (ФОТО)Русский

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