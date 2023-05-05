В небе над Днепром сегодня можно наблюдать редкое лунное затмение: когда и как смотреть

Уже сегодня, 5 мая, в небе над Днепром наблюдается первое в этом году лунное затмение.
Хорошо видно это астроявление и украинцам. Жители Днепра тоже смогут невооруженным глазом смотреть на лунное затмение. Оно довольно необычно, ведь солнце закроет луну не полностью, а только отбросит на него тень. В следующий раз мы сможем наблюдать подобное только в 2042 году.
Начнется оно около 17:14 по Киеву. Продолжится лунное затмение более 4 часов, до 21:31, а его пик придется на 19:22.
В хорошую погоду и отсутствие туч, лунное затмение можно увидеть и в городе, но лучше всего за ним наблюдать за пределами Днепра, где нет светового загрязнения.
Нет научного подтверждения тому, что это астроявление действительно влияет на людей, но иногда метеочувствительные люди могут испытывать тревогу, беспокойство или наоборот эйфорию и радость.
Лучше не начинать новые дела и следить за своими эмоциями.
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