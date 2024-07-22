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В небе над Днепром появилась застенчивая радуга (ФОТО)

Сегодня 22:02
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Жители Днепра зафиксировали застенчивую радугу среди облаков.

Новости Днепра про В небе над Днепром появилась застенчивая радуга (ФОТО)

Сегодня вечером в небе над Днепром увидели маленькую радугу, которая пряталась за облаками.

Застенчивая радуга выглядывала из облаков, которые полностью ее закрыли. Был виден только маленький кусочек радуги.

Зрелище, которое наблюдали жители Днепра, очень похоже на другое явление природы, а именно перламутровые облака. Они являются облаками из льда, которые отражают и рассеивают солнечный свет, создавая радужный эффект видимый с земли.

Но вечером жители Днепра видели именно радугу, ведь перламутровые тучи обычно возникают зимой или в странах с холодным климатом.

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