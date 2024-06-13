В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

Украинцы едят много соли.

Министерство здравоохранения рекомендует производителям хлеба уменьшать количество соли в изделиях из муки, поскольку выяснилось, что украинцы злоупотребляют солью.

Как отмечают в Министерстве, по данным Национального исследования STEPS, украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки, тогда как ВОЗ рекомендует не превышать 5 г.

Каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержание соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г. Это означает, что один кусок хлеба (30-40 г) может содержать до 0,68 г соли. Соответственно в среднем каждый украинец ежедневно потребляет от 2,5 г до 4,25 г соли только с хлебом.

Поэтому в министерстве предлагают производителям постепенно уменьшать соленость хлеба и хлебобулочных изделий до уровня не более 0,9 г на 100 г.

Отмечается, что это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу.

А повышать вкусовые качества выпечки можно другим способом, считают в Минздраве, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.

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