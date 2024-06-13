В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

Министерство здравоохранения рекомендует производителям хлеба уменьшать количество соли в изделиях из муки, поскольку выяснилось, что украинцы злоупотребляют солью.
Как отмечают в Министерстве, по данным Национального исследования STEPS, украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки, тогда как ВОЗ рекомендует не превышать 5 г.
Каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержание соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г. Это означает, что один кусок хлеба (30-40 г) может содержать до 0,68 г соли. Соответственно в среднем каждый украинец ежедневно потребляет от 2,5 г до 4,25 г соли только с хлебом.
Поэтому в министерстве предлагают производителям постепенно уменьшать соленость хлеба и хлебобулочных изделий до уровня не более 0,9 г на 100 г.
Отмечается, что это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу.
А повышать вкусовые качества выпечки можно другим способом, считают в Минздраве, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.
Читайте также:
Автор:
В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать…
Программа медицинских гарантий покрывает и неотложные, и плановые операции.
Полезная информация!
В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен"…
В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.
В Днепропетровской области разоблачили "крота".
В Днепре мужчина напал на рыбака.
В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.
В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.
Мужчина угрожал семье гранатой.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.
В Днепре изменится движение троллейбусов №5.
Компании из Днепропетровской области: "Биосфера", "ДТЭК" и "Интерпайп" будут отстраивать Украину вместе с другими бизнесами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!