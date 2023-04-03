Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры

Сегодня 17:43
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры

Повестки через мессенджеры украинцам раздавать не будут. Это технически невозможно.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию LIGA.

Таким образом глава Минцифры прокомментировал слова нардепа Федора Вениславского о том, что в парламенте рассматривают возможность рассылки повесток с помощью Viber или Telegram.

Я думаю, или он некорректно выразился, или просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году, — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине повестки будут присылать в «Дії»: правда ли это.

Читайте также:

Новости Днепра про В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджерыУкраїнська Новости Днепра про В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджерыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 16:01
    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

    В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.

    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

    Трагедия произошла сегодня рано утром.

    Что сейчас с кинологами «Антареса», которые подорвались на разтяжке и лечатся в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:54
    Что сейчас с кинологами «Антареса», которые подорвались на разтяжке и лечатся в Днепре

    Лариса Борисенко, которая подорвалась вместе с напарником на разтяжке, пришла…

    На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    Последние новости

    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции
    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

    В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина
    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

    Трагедия произошла сегодня рано утром.

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров
    Что сейчас с кинологами «Антареса», которые подорвались на разтяжке и лечатся в Днепре
    Что сейчас с кинологами «Антареса», которые подорвались на разтяжке и лечатся в Днепре

    Лариса Борисенко, которая подорвалась вместе с напарником на разтяжке, пришла в себя, но до сих пор находится в реанимации.

    Сегодня 14:54
    просмотров
    Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)
    Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

    В минувшем году в Днепре в рамках переименования новое название получила и улица Байкова, что находится в Соборном районе. Теперь она называется Старая Пристань.  Почему ее так назвали и что удивительность его на этой улице – разбирались можно узнать в…

    Сегодня 14:37
    0
    просмотров
    Из травы торчат ноги в Z-ботинках: в Днепре на Канатной появилась ироническая инсталляция (ФОТО)
    Из травы торчат ноги в Z-ботинках: в Днепре на Канатной появилась ироническая инсталляция (ФОТО)

    Интересно получилось.

    Сегодня 14:14
    0
    просмотров
    Наловил карасиков и раков на 700 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера
    Наловил карасиков и раков на 700 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

    Водный патруль на Днепропетровщине обнаружил браконьера.

    Сегодня 13:27
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его
    В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его

    В прокуратуре рассказали подробности убийства 4-летнего мальчика.

    Сегодня 13:14
    0
    просмотров
    Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины
    Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины

    В России задержали вероятного убийцу российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.

    Сегодня 12:38
    1
    просмотров
    Братья Борисенко из Днепра, звёзды 2000-х: что с ними сейчас
    Братья Борисенко из Днепра, звёзды 2000-х: что с ними сейчас

    В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из Днепра – братьев Борисенко. Их узнавали на улицах, а сами они ездили в концертные туры и снимали клипы. Но со временем популярность исполнителей стала значительно меньше. Журналисты dnepr.info узнали, чем…

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В Днепре ночью стреляли в таксиста
    В Днепре ночью стреляли в таксиста

    В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.

    Сегодня 12:12
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх