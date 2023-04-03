В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры

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Повестки через мессенджеры украинцам раздавать не будут. Это технически невозможно.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию LIGA.

Таким образом глава Минцифры прокомментировал слова нардепа Федора Вениславского о том, что в парламенте рассматривают возможность рассылки повесток с помощью Viber или Telegram.

Я думаю, или он некорректно выразился, или просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году, — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине повестки будут присылать в «Дії»: правда ли это.

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