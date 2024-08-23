В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родных

Минсоцполитики объяснило, как происходит получение отсрочки от мобилизации для людей, ухаживающих за больными родными.

Правила касающиеся мобилизации людей, ухаживающих за больными родственниками несколько изменились. Больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК и СП данные об отсутствии других трудоспособных членов семьи и нет необходимости в документах, подтверждающих невозможность ухода со стороны других членов семьи.

Всего изменений несколько, и они указаны в постановлении «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период», сообщили в Минсоцполитики.

Среди основных изменений:

Просмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими.

Было решено разграничить эти категории людей и документы, подтверждающие факт содержания или ухода за больным.

Военнообязанные, которые занимаются больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не имеют в заявлении в ТЦК и СП указывать данные о других трудоспособных членах семей. Также не нужно документально подтверждать, что кроме военнообязанного заботиться о больном больше никто из родственников не может. Однако данные все равно будут проверяться в ТЦК с помощью государственных реестров.

Военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы, больше не вынуждены устанавливать факт осуществления ухода.

Изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода. Теперь для оформления акта не нужно идти в ТЦК – его можно заказать по заявлению в органах местного самоуправления. Рассмотреть такое заявление в течение 10 календарных дней.

Появились изменения в самом акте об установлении факта постоянного ухода. Тем, кто уже получает надбавку или компенсацию за уход, не нужно оформлять акт, а только предоставить ТЦК документы о наличии выплат. В самом акте также не нужно доказывать отсутствие других членов семьи, которые могли бы ухаживать за больным.

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