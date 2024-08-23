В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родных

Правила касающиеся мобилизации людей, ухаживающих за больными родственниками несколько изменились. Больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК и СП данные об отсутствии других трудоспособных членов семьи и нет необходимости в документах, подтверждающих невозможность ухода со стороны других членов семьи.
Всего изменений несколько, и они указаны в постановлении «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период», сообщили в Минсоцполитики.
Среди основных изменений:
Появились изменения в самом акте об установлении факта постоянного ухода. Тем, кто уже получает надбавку или компенсацию за уход, не нужно оформлять акт, а только предоставить ТЦК документы о наличии выплат. В самом акте также не нужно доказывать отсутствие других членов семьи, которые могли бы ухаживать за больным.
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