Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родных

В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родных

Сегодня 10:33
просмотров

Минсоцполитики объяснило, как происходит получение отсрочки от мобилизации для людей, ухаживающих за больными родными.

Новости Днепра про В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родных

Правила касающиеся мобилизации людей, ухаживающих за больными родственниками несколько изменились. Больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК и СП данные об отсутствии других трудоспособных членов семьи и нет необходимости в документах, подтверждающих невозможность ухода со стороны других членов семьи.

Всего изменений несколько, и они указаны в постановлении «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период», сообщили в Минсоцполитики.

Среди основных изменений:

  • Просмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими.
  • Было решено разграничить эти категории людей и документы, подтверждающие факт содержания или ухода за больным.
  • Военнообязанные, которые занимаются больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не имеют в заявлении в ТЦК и СП указывать данные о других трудоспособных членах семей. Также не нужно документально подтверждать, что кроме военнообязанного заботиться о больном больше никто из родственников не может. Однако данные все равно будут проверяться в ТЦК с помощью государственных реестров.
  • Военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы, больше не вынуждены устанавливать факт осуществления ухода.
  • Изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода. Теперь для оформления акта не нужно идти в ТЦК – его можно заказать по заявлению в органах местного самоуправления. Рассмотреть такое заявление в течение 10 календарных дней.

Появились изменения в самом акте об установлении факта постоянного ухода. Тем, кто уже получает надбавку или компенсацию за уход, не нужно оформлять акт, а только предоставить ТЦК документы о наличии выплат. В самом акте также не нужно доказывать отсутствие других членов семьи, которые могли бы ухаживать за больным.

Читайте также:

Новости Днепра про В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родныхУкраїнська Новости Днепра про В Минсоцполитики разъяснили изменения относительно отсрочки для людей, которые заботятся о больных родныхРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра за 20 тыс долларов переправлял мужчин за границу под видом перевозчиков гуманитарки
    Новости Днепра
    Вчера 14:30
    Житель Днепра за 20 тыс долларов переправлял мужчин за границу под видом перевозчиков гуманитарки

    В Днепре полицейские задержали подозреваемого в организации схемы незаконного пересечения…

    Ограничение на отсрочку в Украине: кого из военнообязанных студентов ВУЗов это касается
    Новости Украины
    08.08.2024 07:23
    Ограничение на отсрочку в Украине: кого из военнообязанных студентов ВУЗов это касается

    Не все военнообязанные мужчины, поступающие в вузы, будут иметь право…

    Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в «Дії»
    Новости Днепра
    26.07.2024 11:17
    Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в «Дії»

    Днепропетровщина среди лидеров.

    В Днепре люди в военной форме якобы пытались задержать мужчину, за которого вступились прохожие: официальный комментарий
    Новости Днепра
    22.07.2024 10:21
    В Днепре люди в военной форме якобы пытались задержать мужчину, за которого вступились прохожие: официальный комментарий

    В ТЦК прокомментировали распространившееся в сети видео.

    Последние новости

    Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины
    Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины

    Мужчина из-за усталости не смог доплыть до другого берега, но к счастью, его спасли пограничники.

    Сегодня 12:32
    0
    просмотров
    В Новомосковске женщина получила ожоги из-за возгорания травы
    В Новомосковске женщина получила ожоги из-за возгорания травы

    В Новомосковске на пожаре пострадала женщина.

    Сегодня 10:49
    3
    просмотров
    В Днепре 23 августа из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса
    В Днепре 23 августа из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

    В Днепре сегодня, 23 августа, на некоторых улицах нет воды.

    Сегодня 09:36
    2
    просмотров
    В Днепре на ж/м Приднепровск сузят тротуары на одной из главных улиц и перенесут остановку транспорта
    В Днепре на ж/м Приднепровск сузят тротуары на одной из главных улиц и перенесут остановку транспорта

    На ж/м Приднепровск планируют сузить тротуары по улице 20-летия Победы.

    Сегодня 08:46
    2
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами
    Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами

    Оккупанты обстреляли Никопольский район.

    Сегодня 07:52
    4
    просмотров
    Какие прививки нужно сделать детям Днепра перед детсадом и школой: перечень
    Какие прививки нужно сделать детям Днепра перед детсадом и школой: перечень

    Детям Днепра перед учебным годом в детсадах и школах нужно пройти медосмотр и привиться.

    Сегодня 07:25
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине горел жилой дом
    На Днепропетровщине горел жилой дом

    В Новомосковском районе произошел пожар в жилом доме.

    Сегодня 06:55
    2
    просмотров
    Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Активные ракетные обстрелы в День Независимости: в облсовете Днепропетровщины прокомментировали тревожные заявления
    Активные ракетные обстрелы в День Независимости: в облсовете Днепропетровщины прокомментировали тревожные заявления

    Лукашук прокомментировал заявления Нацполиции и Посольства США по усилению ракетных обстрелов Украины.

    Вчера 21:59
    6
    просмотров
    Выяснилось, что дальше будут делать с домом в Днепре у вокзала, который изуродовала ракета
    Выяснилось, что дальше будут делать с домом в Днепре у вокзала, который изуродовала ракета

    Дом, изуродованный ракетой этой весной, скоро начнут ремонтировать.

    Вчера 21:20
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх