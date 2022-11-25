В микроволновке и пленке: как сохранить хлеб свежим длительное время (СОВЕТЫ)

Срок хранения хлеба – около 40 часов. Но уже через 72 часа он превратится в сухарик. Однако срок хранения можно продлить
Чтобы хлеб не черствел его рекомендуют хранить в морозильной камере – самый распространенный совет, который обычно дают в Интернете и при личном общении. Но когда нет света – это не вариант. Хотя, если морозилка работает стабильно, хранение продукта в холоде позволит быть ему свежим не одну неделю.
Вместо этого, мучное изделие можно завернуть в бумагу для выпечки.
Для хранения хлеба лучше всего подойдет деревянная хлебница. Натуральный материал пропускает воздух «дозированно», что позволяет хлебу дольше оставаться свежим. В такой хлебнице продукт может хранится до 10 дней и быть свежим.
Также можно хранить хлеб в хлебнице отрезанной стороной вниз. Это поможет избежать обветривания продукта и корочка будет хрустящей и свежей.
Иногда рекомендуется хранить хлеб в хлебнице завернутым в льняное полотенце, а в саму «тару» поместить кусочек сахара. Говорят, это поможет еще дольше сохранить свежесть продукта. Но как на долго – неизвестно.
Черный и белый хлеб советуют хранить по отдельности. Таким образом они оба дольше останутся свежими, а их запахи не будут «перемешиваться».
Вместо полиэтиленового пакета лучше хранить хлеб завернутым в пищевую пленку в темном и сухом месте. Полиэтилен – не лучший друг хлеба, он не позволяет ему дышать и длительное хранение продукта в такой упаковке приведет к тому, что хлеб на вкус будет «влажный» и быстро заплесневеет.
Бумажный пакет, в котором часто продают буханки – сам по себе тоже не плохое место хранения для хлеба. В нем он будет дольше оставаться свежим, чем если будет лежать на столе без упаковки.
Из черствого можно сделать снова мягкий хлеб если прогреть его микроволновке, духовке или сковородке. Главное, следить за температурой и не зажарить его до состояния гренки.
Часть экспертов не рекомендует хранить хлеб в холодильнике, в то время как другая часть говорит о том, что так он тоже будет дольше свежим. Правда, тут есть ряд требований. При хранении хлеба в холодильнике его нужно положить либо в бумажный, либо в тряпичный «пакет». Полиэтилен – не дышащий материал, поэтому в нем хлеб быстро покроется плесенью, а на стенках пакета может появится конденсат.
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