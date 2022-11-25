В Monobank рассказали, где можно снять наличные, если рядом нет банкомата

В интернет-банке рассказали, где и как можно снять наличные.
Так, в супермаркетах, аптеках, на заправках и в магазинах, например, «Днепр М», «Эпицентр», «Простор» и т.д., можно на кассе получить наличные.
Как это работает:
За один раз можно снять не более 6000 грн, количество попыток не ограничено. Комиссия за снятие наличных денег на кассе такая же, как и в банкомате.
Список магазинов, где можно снять деньги:
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