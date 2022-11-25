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В Monobank рассказали, где можно снять наличные, если рядом нет банкомата

Сегодня 14:35
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Если у вас карта Monobank и вы хотите снять наличные, для этого необязательно искать банкомат.

Новости Днепра про В Monobank рассказали, где можно снять наличные, если рядом нет банкомата

В интернет-банке рассказали, где и как можно снять наличные.

Так, в супермаркетах, аптеках, на заправках и в магазинах, например, «Днепр М», «Эпицентр», «Простор» и т.д., можно на кассе получить наличные.

Как это работает:

  • Выберите любой товар для оплаты картой.
  • Перед оплатой сообщите кассиру о том, что хотите снять наличные.
  • Подтвердите операцию, введя ПИН-код карты на терминале.
  • Получите наличные деньги.

За один раз можно снять не более 6000 грн, количество попыток не ограничено. Комиссия за снятие наличных денег на кассе такая же, как и в банкомате.

Список магазинов, где можно снять деньги:

Новости Днепра про В Monobank рассказали, где можно снять наличные, если рядом нет банкомата

Новости Днепра про В Monobank рассказали, где можно снять наличные, если рядом нет банкомата

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