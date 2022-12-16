В Молдове возникли перебои со светом из-за российских ракетных обстрелов Украины

В Молдове возникли перебои в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины 16 декабря. В госпредприятии Moldelectrica сообщили, что риск отключения электричества очень высок.
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