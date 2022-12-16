В Молдове возникли перебои со светом из-за российских ракетных обстрелов Украины

В Молдове возникли перебои в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины 16 декабря. В госпредприятии Moldelectrica сообщили, что риск отключения электричества очень высок.

Добавим, перебои с электроснабжением в Молдове из-за ракетного удара РФ по Украине - не впервые.

Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО) Сегодня, 16 декабря, в результате ракетного удара, нанесенного Российской Федерацией по Кривому Рогу, погибли трое и ранены 13 человек. просмотров