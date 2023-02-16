В Молдове уже четвертый раз после российского обстрела Украины нашли обломок ракеты (ФОТО)

В Молдове уже в четвертый раз нашли обломок ракеты.

Об этом сообщили в МВД Молдовы.

Патрульные пограничной полиции увидели фрагмент ракеты в районе села Ларга. Его обнаружили после ночной ракетной атаки на Украину.

Патруль пограничной полиции обнаружил фрагмент ракеты, выпущенной в результате российских авиаударов по Украине, в районе сектора пограничной полиции Ларга (Бричанский район)», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Это произошло уже в четвертый раз. Место падения оцепили, там работает полиция и саперы. Тип ракеты устанавливается.

Отметим, 14 февраля Молдова на несколько часов закрыла воздушное пространство над страной из-за неизвестного летательного аппарата. Позже спикер парламента Игорь Гросу рассказал, что авиапространство закрывали через воздушный объект, информацию о котором власти Молдовы получили от Украины.

Село Ларга находится у границы с Украиной. Точное место падения обломка неизвестно.

Напомним, во время последнего обстрела 10 февраля одна из российских ракет пролетела транзитом через Молдову и некоторое время была в воздушном пространстве Румынии. Об этом заявил Валерий Залужный. Впрочем, власти Румынии опровергли эту информацию.

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