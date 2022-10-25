В метро Днепра изменился график движения поездов

В днепровском метро уменьшили количество поездов и увеличили интервал движения в межпиковые часы.

Об этом сообщает КП «Днепровский метрополитен».

Отмечается, что теперь увеличился интервал движения в межпиковые часы (с 10:00 до 16:00) до 16 минут. Это связано с сложной ситуацией с энергетикой в ​​Украине. Таким образом город хочет экономить электроэнергию.

Кроме того, уменьшится количество подвижного состава и не будет работать одна станция. Станция Заводская временно закрыта для пассажиров – поезда там не будут останавливаться, доступ туда открыт только во время воздушных тревог.

«Это вынужденные меры, просим отнестись к этому с пониманием», — обратились в КП «Днепровском метрополитене».

Отметим, что метро для перевозки пассажиров во время военного положения работает с 5:35 до 23:00. Как укрытие – круглосуточно.

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