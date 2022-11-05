Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

Сегодня 13:14
просмотров

В Днепре заметили шпиона из Китая.

Новости Днепра про В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

Чего только не встретишь в днепровских маршрутках. В этот раз жители города заметили в маршрутке номер 107 «китайского шпиона».

Один из пассажиров ехал в салоне в соломенной треугольной шляпе. Похожий головной убор носят в Китае для защиты от солнца и дождя.

Защитила ли шляпа пассажира – неизвестно, но настроение днепрянам подняло.

А между тем в днепровской 107-й маршрутке по китайскому календарю наступило лето, — прокомментировали фото в соцсетях.

 

Новости Днепра про В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

Для справки, Азиатская шляпа — соломенная шляпа с широкими полами конической формы, распространенная в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Используется для защиты от солнца и дождя.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)Українська Новости Днепра про В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.

    Воздушные силы ВСУ лишили оккупантов еще двух дронов-камикадзе.

    Все тело в ранах: в Днепре спасают 18-летнего парня, который подорвался на снаряде Донецкой области
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    Все тело в ранах: в Днепре спасают 18-летнего парня, который подорвался на снаряде Донецкой области

    18-летний парень взорвался на снаряде в своем родном городе.

    В боевых действиях погиб 45-летний Герой из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В боевых действиях погиб 45-летний Герой из Днепропетровской области

    Защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Виталий Головко.…

    В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности

    В Днепре 4 ноября на улице Надежды Алексеенко водитель автомобиля…

    Последние новости

    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.
    Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.

    Воздушные силы ВСУ лишили оккупантов еще двух дронов-камикадзе.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    В двух районах Днепра нет воды: все адреса
    В двух районах Днепра нет воды: все адреса

    У Дніпрі низці споживачів відімкнули воду.

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров
    Все тело в ранах: в Днепре спасают 18-летнего парня, который подорвался на снаряде Донецкой области
    Все тело в ранах: в Днепре спасают 18-летнего парня, который подорвался на снаряде Донецкой области

    18-летний парень взорвался на снаряде в своем родном городе.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине
    Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

    В ночь на 5 ноября на Днепропетровщине сбили дрон-камикадзе.

    Сегодня 08:25
    0
    просмотров
    Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В боевых действиях погиб 45-летний Герой из Днепропетровской области
    В боевых действиях погиб 45-летний Герой из Днепропетровской области

    Защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Виталий Головко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области. У воина остались две дочери, мать и сестра.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности
    В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности

    В Днепре 4 ноября на улице Надежды Алексеенко водитель автомобиля Chevrolet Авео сбил мужчину 1946 года рождения.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО, — Генштаб
    Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО, — Генштаб

    Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали две позиции средств противовоздушной обороны противника.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через «Дію»
    Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через «Дію»

    Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное приложение "Дія". Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня, 4 ноября, в целом.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком
    В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком

    В Новомосковском районе Днепропетровской области годовалая девочка облилась кипятком, опрокинув на себя горячую кружку.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх