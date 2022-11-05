В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

В Днепре заметили шпиона из Китая.

Чего только не встретишь в днепровских маршрутках. В этот раз жители города заметили в маршрутке номер 107 «китайского шпиона».

Один из пассажиров ехал в салоне в соломенной треугольной шляпе. Похожий головной убор носят в Китае для защиты от солнца и дождя.

Защитила ли шляпа пассажира – неизвестно, но настроение днепрянам подняло.

А между тем в днепровской 107-й маршрутке по китайскому календарю наступило лето, — прокомментировали фото в соцсетях.

Для справки, Азиатская шляпа — соломенная шляпа с широкими полами конической формы, распространенная в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Используется для защиты от солнца и дождя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: