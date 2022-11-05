В маршрутке в Днепре заметили китайского шпиона (ФОТО)

Чего только не встретишь в днепровских маршрутках. В этот раз жители города заметили в маршрутке номер 107 «китайского шпиона».
Один из пассажиров ехал в салоне в соломенной треугольной шляпе. Похожий головной убор носят в Китае для защиты от солнца и дождя.
Защитила ли шляпа пассажира – неизвестно, но настроение днепрянам подняло.
А между тем в днепровской 107-й маршрутке по китайскому календарю наступило лето, — прокомментировали фото в соцсетях.
Для справки, Азиатская шляпа — соломенная шляпа с широкими полами конической формы, распространенная в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Используется для защиты от солнца и дождя.
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Яна Юхименко
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