В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра

Как сообщили в патрульной полиции, все произошло еще 1 июня.
К инспекторам обратились жительницы Днепра, которых обворовали в маршрутке. Приехав на вызов, патрульные узнали, что неизвестный вор у одной из жертв вытащил телефон, а у другой женщины кошелек с деньгами и украшениями. Когда пассажирки заметили пропажу своих вещей, злоумышленник уже скрылся в неизвестном направлении.
Впрочем, через час, во время обработки территории, в одном из дворов, патрульные встретили мужчину, который по внешности был похож на вероятного вора. Когда мужчину остановили, чтобы пообщаться, тот занервничал, а перед этим что-то выбросил в мусорный бак.
Проверив содержимое мусорки, патрульные увидели кошелек и мобильный телефон, который мужчина украл в маршрутке.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в отделение полиции. С ним работает следователь.
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