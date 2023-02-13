В магазинах Днепропетровской области может продаваться опасный напиток из Франции

В Украину из Франции завезли концентрированный напиток, в котором было обнаружено слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4R).

В Днепропетровской области на полках магазинов может продаваться опасный напиток из Франции под торговой маркой изготовителя Georges Monin.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области. Товар попал в Украину через город Киев.

Такой напиток опасно употреблять, ведь он может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, добавка E 124 является сильным аллергеном, и может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина.

И хотя эта добавка используется (самостоятельно или в соединениях с другими красителями) при окрашивании продуктов в кондитерской промышленности, в производстве напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консервов, в некоторых странах краситель E 124 входит в список запрещенных веществ.

В Госпродпотребслужбе отметили, что товар мог попасть в Днепропетровскую область. Если вы вдруг нашли в магазинах продукт фирмы Georges Monin, сообщите об этом соответствующим органам по телефону (099) 723-16-99.

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