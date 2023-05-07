В мае на Днепропетровщине начнут курсировать новые электрички: расписание рейсов

Приднепровская железная дорога назначила четыре новые электрички, которые будут курсировать через населенные пункты Днепропетровщины. Один из пригородных поездов начнет работу уже 10 мая, остальные три - 11-го.

С 10 мая начнет курсировать пригородный поезд:

№ 6473 Никополь — Кривой Рог. Отправление из Никополя в 18:48, прибытие на главную станцию Кривого Рога в 21:14.

С 11 мая:

№ 6538 Кривой Рог — Верховцево. Отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 06:14, прибытие в ст. Верховцево в 08:53;

№ 6415 Верховцево — Кривой Рог. С начальной станции Верховцево пригородный поезд отправится в 10:01 и прибудет на станцию в Кривом Роге в 12:27;

№ 6474 Кривой Рог — Никополь. Отправление из Кривого Рога в 12:58, прибытие в Никополь в 15:25.

Все детали по расписанию и работе пригородных поездов Приднепровской железной дороги можно найти на официальном сайте регионального филиала www.dp.uz.gov.ua в разделе «Пассажирам», а также на информационных стендах железнодорожных вокзалов и станций.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: