В Луцке в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом: есть погибший

В Луцке в результате вражеской ракетной атаки поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в своем Telegram-канале.
В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали по поводу пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия, — доложил он в 08:46.
Вскоре стало известно об одном погибшем.
Информация обновляется.
Напомним, сегодня, 26 августа, враг совершает массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепре слышали взрывы. По состоянию на 09.27 воздушная тревога продолжается. Рекомендуется не покидать укрытие.
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