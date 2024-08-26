В Луцке в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом: есть погибший

Известно об одном погибшем в результате массированной вражеской атаки на Украину.

В Луцке в результате вражеской ракетной атаки поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в своем Telegram-канале.

В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали по поводу пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия, — доложил он в 08:46.

Вскоре стало известно об одном погибшем.

Информация обновляется.

Напомним, сегодня, 26 августа, враг совершает массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепре слышали взрывы. По состоянию на 09.27 воздушная тревога продолжается. Рекомендуется не покидать укрытие.

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