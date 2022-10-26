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  • В Луганской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов с «кадыровцами», — Генштаб

В Луганской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов с «кадыровцами», — Генштаб

Сегодня 10:00
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В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

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Кроме того, в населенном пункте Сватово уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

В России осуществляется поиск дополнительных источников восполнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими.

Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

За прошедшие дни подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершив более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пораженные удары получили районы более 40 населенных пунктов. Среди них – город Днепр и область, Приколотное Харьковской области и Большая Александровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА на территории Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также привлекая ударные БПЛА;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченковского, Стрелка и Двуречная;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;
  • на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях произошли обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополь и Полтавка.

На Южнобужском направлении пострадали районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 20 вылетов БПЛА разных типов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты кафиров.

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