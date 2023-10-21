В Лондоне прошел 100-тысячный пропалестинский митинг.

Такое количество демонстрантов было подтверждено официальными источниками.
Столичная полиция сообщила, что около 100 тысяч демонстрантов собрались в субботу днем на акцию протеста.
Процессия растянулась от Мраморной арки до Уайтхолл и Парламентской площади. Серьезных нарушений порядка во время митинга не было.
Митингующие призвали прекратить военные действия в секторе Газа.
Многотысячные демонстрации также прошли сегодня в Риме, Вашингтоне и Варшаве.
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