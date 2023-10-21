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В Лондоне прошел 100-тысячный пропалестинский митинг

Сегодня 19:16
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В Лондоне прошел 100-тысячный пропалестинский митинг.

Новости Днепра про В Лондоне прошел 100-тысячный пропалестинский митинг

Такое количество демонстрантов было подтверждено официальными источниками.

Столичная полиция сообщила, что около 100 тысяч демонстрантов собрались в субботу днем ​​на акцию протеста.

Процессия растянулась от Мраморной арки до Уайтхолл и Парламентской площади. Серьезных нарушений порядка во время митинга не было.

Митингующие призвали прекратить военные действия в секторе Газа.

Многотысячные демонстрации также прошли сегодня в Риме, Вашингтоне и Варшаве.

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