В лесах на Днепропетровщине высадят миллионы деревьев

Миллионы деревьев высадят в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области начали лесокультурную кампанию. В этом году планируют взорвать рекордное за последние годы количество сеянцев — восемь миллионов. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного лесного офиса.

Засеять планируют более тысячи гектаров. Преимущественно будут высаживать сеянцы хвойных пород — сосны обыкновенной и крымской сосны с примесями лиственных пород.

Чтобы все лесные насаждения росли устойчивыми к климатическим условиям и ради биоразнообразия мы отходим от монокультур. Как отмечают лесоводы, нужно не только высадить лес, а сделать его качественным и продуктивным, — сказано в сообщении.

Благодаря благоприятным погодным условиям лесокультурную кампанию должны завершить вовремя.

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