В лесах на Днепропетровщине высадят миллионы деревьев

В Днепропетровской области начали лесокультурную кампанию. В этом году планируют взорвать рекордное за последние годы количество сеянцев — восемь миллионов. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного лесного офиса.
Засеять планируют более тысячи гектаров. Преимущественно будут высаживать сеянцы хвойных пород — сосны обыкновенной и крымской сосны с примесями лиственных пород.
Чтобы все лесные насаждения росли устойчивыми к климатическим условиям и ради биоразнообразия мы отходим от монокультур. Как отмечают лесоводы, нужно не только высадить лес, а сделать его качественным и продуктивным, — сказано в сообщении.
Благодаря благоприятным погодным условиям лесокультурную кампанию должны завершить вовремя.
Читайте также:
Автор:
Обнародовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.
Мини-Лас-Вегас работал в Каменском.
В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.
Ребенка искали около часа!
Обнародовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.
В Днепре на досках объявлений каждый день продают тысячи разных вещей: от телефонов до обуви и детских игрушек, но есть и действительно уникальные и необычные «лоты».
Ради поощрения рождаемости в Украине размышляют об увеличении размера помощи, которую получают родители при рождении малыша.
Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.
Мини-Лас-Вегас работал в Каменском.
К сожалению, количество погибших может возрасти.
Более 20 лет в самом центре Днепра, в окружении новых зданий стоит фактически новострой-заброшка. Здание было возведено в начале 1980-х годов, но эксплуатировалось не долго и теперь «украшает» пустыми черными окнами улицу Шевченко.
"Спасибо, наши розовые феи", - написал Филатов.
В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.
Ребенка искали около часа!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!