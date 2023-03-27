В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание

Об этом сообщают в горсовете Каменского.
Он не дожил до своего 50-летия всего 4 месяца.
Владимир Дрешпак родился 25 июля 1973 года. В 1991 году окончил ПТУ №79 (пгт Петриковка). Последнее место работы – АК «Демос».
6 апреля прошлого года призван по мобилизации.
У него остались жена, сын, брат и сестра.
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