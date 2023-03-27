В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание

Солдат из Каменского Владимир Дрешпак умер во время выполнения задания по охране и обороне транспортной системы в Киевской области.

Об этом сообщают в горсовете Каменского.

Он не дожил до своего 50-летия всего 4 месяца.

Владимир Дрешпак родился 25 июля 1973 года. В 1991 году окончил ПТУ №79 (пгт Петриковка). Последнее место работы – АК «Демос».

6 апреля прошлого года призван по мобилизации.

У него остались жена, сын, брат и сестра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: