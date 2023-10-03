В Киевской области рой шершней убил мужчину

55-летний мужчина пошел к берегу местной реки срезать дерево. Когда он его пилил, из него вылетели шершни, которые и покусали мужчину.
К сожалению, он умер на месте.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В случае обнаружения кубл с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью, советуем звонить спасателям по номерам спецлиний «101» или «112» для их обезвреживания, – отметили правоохранители.
Отметим, для здорового человека укус шершня не опасен, хоть и неприятный. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти. Опасным укус является в следующих случаях:
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Важно!
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Злоумышленника задержали.
Продолжается проверка.
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