В Киевской области рой шершней убил мужчину

Это произошло 2 октября в селе Антоновка Киевской области.

55-летний мужчина пошел к берегу местной реки срезать дерево. Когда он его пилил, из него вылетели шершни, которые и покусали мужчину.

К сожалению, он умер на месте.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В случае обнаружения кубл с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью, советуем звонить спасателям по номерам спецлиний «101» или «112» для их обезвреживания, – отметили правоохранители.

Отметим, для здорового человека укус шершня не опасен, хоть и неприятный. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти. Опасным укус является в следующих случаях:

если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма;

если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо — возможен отек органов дыхания и удушье;

если ужалило сразу несколько шершней.

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