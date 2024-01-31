В Киеве задержали жителя Днепропетровщины, который более 15 лет скрывался от следствия

Более 15 лет назад в Каменском 56-летний мужчина угнал автомобиль.

Когда он понял, что его разыскивают правоохранители, начал скрываться. С 2008 года подозреваемый – в розыске.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина проживал в разных городах страны. Там он снимал жилье и зарабатывал на жизнь случайными заработками.

В январе 2024 года правоохранители установили, что фигурант находится в Киеве, и задержали его.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО).

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