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В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

Сегодня 11:40
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Стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки по Киеву.
Новости Днепра про В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

Фото пресс-службы ГСЧС.

В частности, о них сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В 11:23 он доложил о том, что сейчас известно о 9 пострадавших в разных районах столицы, шестерых уже госпитализированы.

Кроме того, стало известно о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Новости Днепра про В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

Подтвердил это Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Они целенаправленно били по детям сегодня. Детская больница, целенаправленный удар россиян, – написал он в сообщении.

Новости Днепра про В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

В пресс-службе ГСЧС Украины также доложили о последствиях сегодняшней атаки врага по Украине.

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск, — сообщили в сообщении.

Известно, что оккупанты использовали более 40 ракет разных типов. В пресс-службе также подтвердили повреждение детской больницы, а также инфраструктуры и жилых домов в Киеве.

По информации от ГСЧС, в настоящее время в Киеве известно о погибших и травмированных, есть значительные разрушения, также в нескольких районах возникло возгорание.

Все спецслужбы на месте, детали уточняются.

По состоянию на 11.36 известно об 11 пострадавших.

UPD: По данным КМВА по состоянию на 11:31 известно о 5 погибших.

Относительно Днепра — ожидаем официальную информацию от ОВА.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку на город.

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