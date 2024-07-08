В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

В частности, о них сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В 11:23 он доложил о том, что сейчас известно о 9 пострадавших в разных районах столицы, шестерых уже госпитализированы.
Кроме того, стало известно о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.
Подтвердил это Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Они целенаправленно били по детям сегодня. Детская больница, целенаправленный удар россиян, – написал он в сообщении.
В пресс-службе ГСЧС Украины также доложили о последствиях сегодняшней атаки врага по Украине.
Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск, — сообщили в сообщении.
Известно, что оккупанты использовали более 40 ракет разных типов. В пресс-службе также подтвердили повреждение детской больницы, а также инфраструктуры и жилых домов в Киеве.
По информации от ГСЧС, в настоящее время в Киеве известно о погибших и травмированных, есть значительные разрушения, также в нескольких районах возникло возгорание.
Все спецслужбы на месте, детали уточняются.
По состоянию на 11.36 известно об 11 пострадавших.
UPD: По данным КМВА по состоянию на 11:31 известно о 5 погибших.
Относительно Днепра — ожидаем официальную информацию от ОВА.
Напомним, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку на город.
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