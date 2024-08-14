В Киеве в кафе взорвалась граната: что известно

В одном из кафе Киева на улице Рейтерской, по предварительной информации, взорвали гранату, сообщил мэр Кличко. Соответствующие службы направляются на место.
По уточненной информации, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Потерпевших и разрушений нет, впоследствии сообщил Кличко.
Журналистка Kristina Berdynskykh, которая в момент взрыва была в кафе, сообщила у себя на Facebook, что на месте работает полиция и предоставила фото.
Написала статью и пошла после работы в бар «Зигзаг» на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а затем в баре взорвалась учебная граната. Ну такое впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция, – написала журналистка.
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