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В Киеве в кафе взорвалась граната: что известно

Сегодня 21:11
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В кафе взорвалась граната.

Новости Днепра про В Киеве в кафе взорвалась граната: что известно

В одном из кафе Киева на улице Рейтерской, по предварительной информации, взорвали гранату, сообщил мэр Кличко. Соответствующие службы направляются на место.

По уточненной информации, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Потерпевших и разрушений нет, впоследствии сообщил Кличко.

Журналистка Kristina Berdynskykh, которая в момент взрыва была в кафе, сообщила у себя на Facebook, что на месте работает полиция и предоставила фото.

Написала статью и пошла после работы в бар «Зигзаг» на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а затем в баре взорвалась учебная граната. Ну такое впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция, – написала журналистка.

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