В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

Россияне устроили массовый террор столицы.

Ночью в Киеве раздавались взрывы: враг выпустил десятки ракет и дронов. И вот снова – буквально недавно в Киеве раздалось более 10 взрывов.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Спасатели уже на месте.

Позже мэр столицы опубликовал фото:

Также, по информации КГВА, в результате работы ПВО произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Обновлено: в столице в трех районах обнаружено 6 обломков ракет. Известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

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