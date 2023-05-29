В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

Ночью в Киеве раздавались взрывы: враг выпустил десятки ракет и дронов. И вот снова – буквально недавно в Киеве раздалось более 10 взрывов.
По словам мэра города Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Спасатели уже на месте.
Позже мэр столицы опубликовал фото:
Также, по информации КГВА, в результате работы ПВО произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Обновлено: в столице в трех районах обнаружено 6 обломков ракет. Известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.
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