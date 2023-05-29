Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

Сегодня 11:56
просмотров

Россияне устроили массовый террор столицы.

Ночью в Киеве раздавались взрывы: враг выпустил десятки ракет и дронов. И вот снова – буквально недавно в Киеве раздалось более 10 взрывов.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Спасатели уже на месте.

Позже мэр столицы опубликовал фото:

Новости Днепра про В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

Также, по информации КГВА, в результате работы ПВО произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Новости Днепра про В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Обновлено: в столице в трех районах обнаружено 6 обломков ракет. Известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

Читайте также:

Новости Днепра про В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центреУкраїнська Новости Днепра про В Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центреРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

    Россия в ночь на 29 мая вновь атаковала Украину. На…

    Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда
    Новости Украины
    Вчера 08:27
    Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

    Более полусотни шахедов направили на Украину.

    В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город
    Новости Днепра
    27.05.2023 14:49
    В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

    Вчера россияне дважды атаковали Днепр: ночью они выпустили ракеты Х-101/Х-555,…

    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности
    Новости Днепра
    27.05.2023 13:01
    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности

    Тариф предлагают повысить вдвое.

    Последние новости

    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

    Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.

    Сегодня 14:49
    просмотров
    Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)
    Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

    Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 13:01
    1
    просмотров
    Есть погибший: во время тревоги россияне ударили по Днепропетровщине
    Есть погибший: во время тревоги россияне ударили по Днепропетровщине

    Есть жертвы.

    Сегодня 12:39
    просмотров
    Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)
    Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

    В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй мировой войны. От бомбежек они пострадали настолько сильно, что их не восстанавливали, а просто разбирали до основания и на их месте возводили новые дома. Хотя своих предназначений по сути эти…

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В этом году на Днепропетровщине три человека пострадали от укусов ядовитых змей
    В этом году на Днепропетровщине три человека пострадали от укусов ядовитых змей

    В этом году они были активны из-за холодной весны

    Сегодня 12:22
    просмотров
    Прятали за деревом: на Днепропетровщине браконьеры наловили рыбы на 205 тыс. грн
    Прятали за деревом: на Днепропетровщине браконьеры наловили рыбы на 205 тыс. грн

    Водный патруль обнаружил вероятных браконьеров.

    Сегодня 11:42
    0
    просмотров
    В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно
    В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

    Обратите внимание.

    Сегодня 11:39
    просмотров
    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия
    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

    Подозрительный человек что-то рыл на кладбище.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    В Каменском в реке Днепр утонул мужчина
    В Каменском в реке Днепр утонул мужчина

    Берегите себя!

    Сегодня 10:44
    0
    просмотров
    В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали
    В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали

    Жительница Днепра пожаловалась на "скорую", которая якобы отказалась ехать на вызов женщине, нуждавшейся в помощи.

    Сегодня 10:42
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх