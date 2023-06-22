В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие: что известно

В ночь на 22 июня около 03:40 в Днепровском районе Киева на улице Малышко раздался взрыв и вспыхнул пожар в одной из многоэтажек.

В то время в регионе воздушную тревогу не объявляли.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что вероятная причина взрыва — утечка газа.

Предварительно, два человека погибли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы. Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте. Из поврежденных квартир спасли 18 человек. Эвакуировали людей из всех квартир дома, — рассказал Кличко.

В 16-этажке, по предварительным данным, разрушены четыре и повреждены шесть квартир.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Точную причину взрыва выясняют специалисты.

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: