В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие: что известно

В то время в регионе воздушную тревогу не объявляли.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что вероятная причина взрыва — утечка газа.
Предварительно, два человека погибли, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы. Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте. Из поврежденных квартир спасли 18 человек. Эвакуировали людей из всех квартир дома, — рассказал Кличко.
В 16-этажке, по предварительным данным, разрушены четыре и повреждены шесть квартир.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Точную причину взрыва выясняют специалисты.
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно.
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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
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