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  • В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

Сегодня 10:58
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В ночь на 26 мая в Киеве произошла авария с участием главы Макаровского районного суда Киевской области.

Новости Днепра про В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

Как сообщили в Государственном бюро расследований, судья на блокпосту сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Вероятно, водитель был пьян.

В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.

Новости Днепра про В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

Новости Днепра про В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

Судью задержали. От прохождения осмотра водитель отказался.

В настоящее время принимаются процессуальные меры по принудительному отъему биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Новости Днепра про В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьянУкраїнська Новости Днепра про В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьянРусский

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