В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца: вероятно, водитель был пьян

Как сообщили в Государственном бюро расследований, судья на блокпосту сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Вероятно, водитель был пьян.
В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.
Судью задержали. От прохождения осмотра водитель отказался.
В настоящее время принимаются процессуальные меры по принудительному отъему биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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