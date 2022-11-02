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В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

Сегодня 07:15
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В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

 

Новости Днепра про В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

«Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», — говорится в сообщении горадминистрации.

Сообщается, что для оборудования пунктов обогрева закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и при необходимости получить необходимую помощь.

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