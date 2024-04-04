В квартире в центре Днепра, где угарным газом отравились мать и дочь, нашли ряд нарушений

Два человека отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщили в Днепровском филиале «Газсети» на Facebook-странице компании.

По информации газовщиков, 1 апреля на пульт аварийно-диспетчерской службы поступил вызов об отравлении угарным газом двух жильцов одной из квартир в многоквартирном доме в Центральном районе.

Прибывшая по вызову бригада аварийщиков отключила потребителей от системы газоснабжения, чтобы локализовать аварийную ситуацию.

Проверив квартиру, специалисты нашли ряд технологических нарушений:

1. установка электровытяжки в одном помещении с проточным газовым водонагревателем;

2. отсутствие дверного подреза в помещении кухни (как следствие – отсутствие циркуляции воздуха);

3. эксплуатация газовой колонки с плотно закрытыми металлопластиковыми окнами.

Следствие такой небрежности: отравление угарным газом матери и дочери. В настоящее время они находятся в больнице. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники газовой компании проводят служебное расследование для выяснения всех деталей несчастного случая.

Отравление угарным газом – что нужно знать?

Отравление угарным газом является одним из критических состояний человека. Из-за того, что у газа нет запаха, отравление им происходит незаметно.

При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек ощущает головную боль и удушье. При повышении концентрации CO до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлено газовое оборудование:

– немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;

– выведите людей из загазованных и соседних помещений;

– организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;

– вызовите аварийную службу газа по телефону «104»;

– с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.