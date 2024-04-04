В квартире в центре Днепра, где угарным газом отравились мать и дочь, нашли ряд нарушений

Два человека отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщили в Днепровском филиале «Газсети» на Facebook-странице компании.
По информации газовщиков, 1 апреля на пульт аварийно-диспетчерской службы поступил вызов об отравлении угарным газом двух жильцов одной из квартир в многоквартирном доме в Центральном районе.
Прибывшая по вызову бригада аварийщиков отключила потребителей от системы газоснабжения, чтобы локализовать аварийную ситуацию.
Проверив квартиру, специалисты нашли ряд технологических нарушений:
1. установка электровытяжки в одном помещении с проточным газовым водонагревателем;
2. отсутствие дверного подреза в помещении кухни (как следствие – отсутствие циркуляции воздуха);
3. эксплуатация газовой колонки с плотно закрытыми металлопластиковыми окнами.
Следствие такой небрежности: отравление угарным газом матери и дочери. В настоящее время они находятся в больнице. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
Сотрудники газовой компании проводят служебное расследование для выяснения всех деталей несчастного случая.
Отравление угарным газом является одним из критических состояний человека. Из-за того, что у газа нет запаха, отравление им происходит незаметно.
При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек ощущает головную боль и удушье. При повышении концентрации CO до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлено газовое оборудование:
– немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;
– выведите людей из загазованных и соседних помещений;
– организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
– вызовите аварийную службу газа по телефону «104»;
– с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.
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