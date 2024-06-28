В квартирах заблокированы люди: в Днепре один погибший и пять раненых из-за ракетного удара

В Днепре есть погибший в результате ракетного удара.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил обновленные данные о последствиях ракетного удара по Днепру.

По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше, ведь разрушены четыре этажа в двух подъездах.

Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля — пострадавшего засыпало частями изуродованного дома.

Все профильные службы на местах. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На видео можно увидеть спасателей, которые достают из разбитого автомобиля мужчину.

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