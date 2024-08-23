В Курской области погиб защитник из Днепропетровщины

Печальное известие сообщили в Красногригорьевской общине.
39-летний Вячеслав Грабован был мобилизован в июне 2024 года. По должности был гранатометчиком 3 десантно-штурмового отделения.
С невыразимой грустью и скорбью сообщаем о гибели нашего земляка, жителя поселка Красногригорьевка, преданного защитника и настоящего воина Грабована Вячеслава Викторовича, 1985 года рождения, — говорится в сообщении.
Вячеслав погиб 16 августа в Курской области РФ.
Его гибель стала еще одной невосполнимой утратой для нашей общины. Родные и близкие люди, друзья и собратья запомнят Вячеслава мужественным, стойким, отзывчивым, смелым, искренним и всегда готовым прийти на помощь. Его отвага и самоотверженность навсегда останутся в наших воспоминаниях. Работники аппарата, члены исполнительного комитета и депутатский корпус Красногригоровского поселкового совета выражают глубокие соболезнования родным и близким Героя. Низкий поклон и вечная память нашему воину-защитнику, — отмечают односельчане.
Прощание с погибшим Героем состоится 24.08.2024 года с 10:30, отпевание с 11:00 по адресу: поселок Красногригорьевка, улица Ярмаркова, дом. 96.
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