В Криворожском районе местные нашли боевую часть от «шахеда»

Враг продолжает беспощадно атаковать Днепропетровщину, к сожалению, после таких атак могут оставаться опасные «подарки» от оккупантов.
Так, жители Новопольской громады Криворожского района во время земляных работ нашли боевую часть от БпЛА «шахед».
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
На место происшествия вызвали саперов. Они забрали и ликвидировали опасную находку.
Призываю всех быть очень внимательными и осторожными – при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их, а звонить 101 и 102, – призвал Вилкул.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло.
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