Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Криворожском районе местные нашли боевую часть от «шахеда»

Сегодня 10:16
просмотров

Обнаружили подозрительный предмет - звоните на линию "101" или "102"!
Новости Днепра про В Криворожском районе местные нашли боевую часть от

Фото условное.

Враг продолжает беспощадно атаковать Днепропетровщину, к сожалению, после таких атак могут оставаться опасные «подарки» от оккупантов.

Так, жители Новопольской громады Криворожского района во время земляных работ нашли боевую часть от БпЛА «шахед».

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

На место происшествия вызвали саперов. Они забрали и ликвидировали опасную находку.

Призываю всех быть очень внимательными и осторожными – при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их, а звонить 101 и 102, – призвал Вилкул.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло.

Читайте также:

Новости Днепра про В Криворожском районе местные нашли боевую часть от Українська Новости Днепра про В Криворожском районе местные нашли боевую часть от Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников
Новости Днепра
Сегодня 10:22
На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников

Четыре года назад женщина оставила свою дочь на родственников и…

В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними
Новости Днепра
Сегодня 08:35
На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними

Берегите себя!

Заряжайте все: где сегодня в Днепре выключат свет с 8 до 18
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Заряжайте все: где сегодня в Днепре выключат свет с 8 до 18

Подготовьтесь!

Последние новости

На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников
На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников

Четыре года назад женщина оставила свою дочь на родственников и пропала.

Сегодня 10:22
5
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:00
8
просмотров
На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними
На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними

Берегите себя!

Сегодня 08:35
9
просмотров
Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками
Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Тревогу ночью объявили в 23:43, отбой – в 02:22.

Сегодня 07:50
15
просмотров
Заряжайте все: где сегодня в Днепре выключат свет с 8 до 18
Заряжайте все: где сегодня в Днепре выключат свет с 8 до 18

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
9
просмотров
Все еще теплая осень: 14 сентября днепрян ждет хорошая погода
Все еще теплая осень: 14 сентября днепрян ждет хорошая погода

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
7
просмотров
«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад
«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад

10 сентября свадьбу отпраздновали Алексей Суровцев и его избранница Ксения. Это уже второй брак.

Вчера 21:59
13
просмотров
Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание «почетный гражданин города»
Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание «почетный гражданин города»

В Днепре не лишат Брежнева звания "почетный гражданин города".

Вчера 21:17
21
просмотров
Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко
Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Жители Днепра могут услышать взрывы.

Вчера 20:40
198
просмотров
Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса
Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса

Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.

Вчера 20:02
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх