В Кривом Роге жители общежития перекрыли дорогу из-за отключения света

В Кривом Роге горожане перекрыли дорогу по улице Николая Светальского.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

Жители общежития протестуют из-за отключения света. У людей нет электроэнергии со вчерашнего дня.

Причина не в экстренных обесточиваниях, а в долге общежития. Сумма – 76 тысяч грн. По словам главы ОСМД, такой долг возник после повышения тарифов на свет. У людей просто нет возможности платить такие большие счета, — говорится в сообщении.

Жители обратились в компанию ДТЭК с просьбой отсрочить и реструктуризировать долг.

Пока эти переговоры не привели к результатам.

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