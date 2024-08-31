В Кривом Роге жители общежития перекрыли дорогу из-за отключения света

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».
Жители общежития протестуют из-за отключения света. У людей нет электроэнергии со вчерашнего дня.
Причина не в экстренных обесточиваниях, а в долге общежития. Сумма – 76 тысяч грн. По словам главы ОСМД, такой долг возник после повышения тарифов на свет. У людей просто нет возможности платить такие большие счета, — говорится в сообщении.
Жители обратились в компанию ДТЭК с просьбой отсрочить и реструктуризировать долг.
Пока эти переговоры не привели к результатам.
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