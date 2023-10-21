В Кривом Роге женщину судили за эмоциональное насилие над своим мужем

В Кривом Роге женщину судили за психологические издевательства над своим мужем.

Об этом сообщается в ЕСР.

Как оказалось, женщина уже давно практикует абьюз по отношению к своему гражданскому мужчине.

Впервые мужчина вызвал свою суженую полицию в августе 2022 года. Он рассказал правоохранителям, что женщина повышала голос и угрожала физической расправой.

В полиции с пониманием отнеслись к страданиям мужчины и выписали админпротокол. Терновский районный суд признал женщину виновной и привлек к административной ответственности за этот случай.

Женщина не стала на путь исправления и продолжала агрессивно вести себя по отношению к своему партнеру.

Мужчина дважды вызвал полицию в 2023 году и каждый раз женщину привлекали к админответственности. Заявитель также говорил, что постоянные крики и оскорбление унижают его самооценку.

В конце концов, Терновский суд назначил женщине 160 часов исправительных работ за обвинение в психологическом насилии.

Свою вину обвиняемая признала и сотрудничала со следствием.

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