В Кривом Роге женщину судили за эмоциональное насилие над своим мужем

Об этом сообщается в ЕСР.
Как оказалось, женщина уже давно практикует абьюз по отношению к своему гражданскому мужчине.
Впервые мужчина вызвал свою суженую полицию в августе 2022 года. Он рассказал правоохранителям, что женщина повышала голос и угрожала физической расправой.
В полиции с пониманием отнеслись к страданиям мужчины и выписали админпротокол. Терновский районный суд признал женщину виновной и привлек к административной ответственности за этот случай.
Женщина не стала на путь исправления и продолжала агрессивно вести себя по отношению к своему партнеру.
Мужчина дважды вызвал полицию в 2023 году и каждый раз женщину привлекали к админответственности. Заявитель также говорил, что постоянные крики и оскорбление унижают его самооценку.
В конце концов, Терновский суд назначил женщине 160 часов исправительных работ за обвинение в психологическом насилии.
Свою вину обвиняемая признала и сотрудничала со следствием.
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