В Кривом Роге женщина зарезала сожителя

Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

17 июля в одной из квартир на территории Терновского района 41-летняя женщина зарезала своего 43-летнего сожителя: подозреваемая нанесла мужчине два удара ножом в грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские задержали женщину и изъяли орудие преступления – нож.

18 июля задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь она может провести за решеткой до 15 лет.

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