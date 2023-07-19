В Кривом Роге женщина зарезала сожителя

17 июля в одной из квартир на территории Терновского района 41-летняя женщина зарезала своего 43-летнего сожителя: подозреваемая нанесла мужчине два удара ножом в грудь.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские задержали женщину и изъяли орудие преступления – нож.
18 июля задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь она может провести за решеткой до 15 лет.
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