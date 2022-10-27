В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей

25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, многодетная мать родила живого здорового ребенка и выбросила его в яму уличного туалета.

Затем тело младенца заметили соседи и вызвали правоохранителей. Полицейские задержали женщину и сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.

Отмечается, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.

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