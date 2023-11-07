В Кривом Роге женщина напала на сожителя с ножом: ей грозит до 15 лет лишения свободы

В каком состоянии пострадавший – неизвестно.

В понедельник, 6 ноября, в одном из частных домов в Кривом Роге произошел ужасный случай – во время ссоры женщина нанесла сожителю ножевое ранение.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

В каком состоянии пострадавший – не отмечается.

Злоумышленницу задержали. Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной.

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