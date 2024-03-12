В Кривом Роге завершили спасательную операцию: в ОВА назвали окончательное количество спасенных и погибших

В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами по жилым кварталам.

Чрезвычайники обследовали все квартиры изуродованных домов. Спасли девять местных жителей, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Российская атака унесла жизни трех человек. Одна из них женщина, которая в момент удара шла домой и была возле многоэтажки. Ее тело обнаружили вскоре после того, как на место приехали спасатели.

Число пострадавших еще уточняется.

Развернуты несколько пунктов несокрушимости. С людьми, ставшими свидетелями вражеской атаки, работают психологи. За помощью к ним уже обратилось более 30 горожан, — сообщает Сергей Лысак.

В городе зафиксированы разрушения крыш, стен и балконов, в квартирах выбиты окна, поврежден автомобиль.

Ракетная атака на Кривой Рог – что известно?

По информации Криворожского исполкома было три попадания. Два из них в жилых кварталах в разных районах города. Одна из ракет поразила 9-этажку, где погибли три человека, еще одна упала между двумя пятиэтажными домами. На месте второго попадания погибших нет, но есть раненные.

За медицинской помощью обратились около 40 человек. Пятеро из них тяжелые – их сейчас оперируют врачи. Среди пострадавших 10 детей.

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